進化する食品パッケージ第2弾。おいしさを守ったりイライラを解消するための“言われてなるほど”の工夫があの食品にも！【写真を見る】進化する「食品パッケージ」で“ゼリー”が保冷剤に？バターもハチミツも“取り出すストレス”解消【THE TIME,】 トレーが「レンゲ」本格小籠包3月発売の冷凍食品「赤坂璃宮の小籠包」(ウミオス/8個入・538円※番組調べ)は、“トレー”が進化した商品。『ウミオス』開発部・光富 健さん：