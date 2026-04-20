◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)4回に先制を許すも、直後にオスナ選手の一発で逆転したヤクルト。このままリードを守り抜き、巨人に2連勝で首位をキープしました。試合後のヒーローインタビューにはオスナ選手が登場。「久々に完璧にとらえて、打った瞬間でしたね」と振り返ったこの逆転弾は3月31日以来となる今季第2号HRとなりました。さらに「最高な気持ちです。ホームラン自体も久々ですし、チームの勝