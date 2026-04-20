JMイーグルLA選手権米女子ゴルフツアーのJMイーグルLA選手権が、米カリフォルニア州で行われている。LPGA（全米女子プロゴルフ協会）が日本時間19日に衝撃の最新情報を伝えると、ファンから驚きの声が上がった。LPGA公式Xは「嘘でしょ？！ウォルター・ワンが、JMイーグルLA選手権の賞金総額をさらに100万ドル引き上げると発表した」と投稿。動画内でワン氏は「先ほど言っていましたが、今年の賞金総額は375万ドルです。そこ