Mac向けの偽物の暗号資産（仮想通貨）ウォレットがアップルの審査をすり抜け、950万ドル（約15億円※）を盗み出したことが報告されています。 ※1ドル＝約159円で換算（2026年4月17日現在） 暗号資産メディア・CoinDeskの報道によると、Mac向けに配信された偽の暗号資産ウォレットアプリ「Ledger Live」が、ユーザーを巧妙に誘導し、ウォレットへのアクセス権を盗み出していたことが判明しました。4月7日からのわずか1週