元AKB48のメンバーで、タレントの石田晴香(32)がこのほど、自身のX(旧ツイッター)を更新。新たにアイドルグループ「unFinaleTokyo」を立ち上げ、自身がプレイングプロデューサーとしてグループ1人目のアイドルとなることを発表した。 【写真】10年ぶりの共闘！アイドル衣装で抱き合う石田晴香&藤江れいな 石田は2007年にAKB48のオーディションに合格し、2010年に正式メンバ&#