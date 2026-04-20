俳優の池畑慎之介(73)が、21日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】息子を翻弄し続けた人間国宝の父やっぱイケメン 日本舞踊の家元であり人間国宝の父を持ち３歳で初舞台を踏んだ池畑。芸歴は半世紀を超え、近年も朝ドラの「おむすび」でスナックのママを演じたり、「下町ロケット」の弁護士役など、性別を超えて「役」になりきる変幻自在な活躍を見せている。 5歳で両