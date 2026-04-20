大谷翔平選手、山本由伸選手らが所属するロサンゼルス・ドジャース（アメリカ・メジャーリーグ）の公式フォトグラファーによる写真展が、4月21日から、岡山県備前市の備前市美術館で始まる。「Jon SooHoo PHOTO EXHIBITION in BIZEN, OKAYAMA ドジャースの心音。−青き情熱の記録−」は、1980年代からドジャースを撮り続けてきた写真家ジョン・スーフーさんの日本初の本格個展。約20万枚のアーカイブから厳選した約100点を公開す