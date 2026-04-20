今日4月20日(月)は、九州や中国、四国の所々で雨が降るでしょう。近畿や東海も夕方以降は一部で雨が降りそうです。関東から北海道にかけてと、沖縄はおおむね晴れる見込みです。最高気温は日本海側で昨日より高く、25℃以上の夏日になる所があるでしょう。西日本は所々で雨一部で雷も今日4月20日(月)は、九州付近にある低気圧や湿った空気の影響で、九州や中国、四国の所々で雨が降るでしょう。雨雲は一部で発達し、雷を伴い雨脚