（C）2027「殺人の門」製作委員会 山崎賢人と松下洸平のW主演で、東野圭吾史上、最大の問題作『殺人の門』が実写映画化。2027年2月19日に公開することが決定した。併せて、超特報映像、出演者、原作者、監督の解禁コメントが到着した。【動画】公開された山崎賢人＆松下洸平W主演映画『殺人の門』超特報映像国内累計発行部数1億部を突破したミステリー界の頂点・東野圭吾の傑作にして最大の問題作「殺人の門」が、