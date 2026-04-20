【山粼武司 これが俺の生きる道】#83【前回を読む】人の言うことを素直に聞いてみるもんだ意地やプライドを捨てて田尾監督に従い実感した楽天1年目の2005年。田尾安志監督から打撃の熱血指導を受けた。監督はこれまで続けてきた前さばき打法を「絶対打てないぞ〜」と爽やかにバッサリ。後ろ足重心でボールをギリギリまで呼び込む正反対のスタイルに変更した。人の言うことに耳を貸さず、我を通してきたこれまでの自分