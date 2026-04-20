鈴木満氏が語る「競争」と「結束」2026年北中米ワールドカップが間近に迫ってきた。日本代表がさらなる高みを目指すために、今、何が必要なのか。鹿島アントラーズの強化責任者として四半世紀以上にわたり現場を指揮し、現在はクラブのフットボールアドバイザーを務める鈴木満氏は、日本サッカー協会の技術委員会強化部副部会長として代表強化の舞台裏も知る。鈴木氏は代表の現場に漂う「世代交代の気配」を敏感に感じ取っている