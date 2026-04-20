女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が２０日、スタートする。初回放送を目前に控えた黒木は「反響が気になるのでとても緊張していますが、面白いドラマになっていると思います。キャスト・スタッフ一丸となって、この日に向かって一生懸命頑張ってきました」とコメントを寄せた。本作は黒木と野呂佳代がバディを組んで都知事を目指す、新感覚の“選挙エンターテイン