人気作家・東野圭吾の小説『殺人の門』（角川文庫）が、山崎賢人（※崎＝たつさき）と松下洸平のダブル主演で実写映画化され、2027年2月19日に公開されることが発表された。あわせて、超特報映像と場面写真、キャスト・原作者・監督のコメントが届いた。【動画】映画『殺人の門』実写映画化、超特報原作は、約30年にわたる“親友”同士の歪んだ関係を描き、東野圭吾史上最大の問題作として知られる。2003年の初版刊行から四半