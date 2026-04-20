明け方の病院に取り乱した女性が車で乗り付ける。昨夜の雪が残った駐車場をはだしで歩き、重傷を負った「姉」を担ぎ込む様子は尋常ではなかった。病院の通報で駆けつけたベテランの女性警察官ヒョンジェに、ドギョンと名乗ったその女性が昨夜の出来事を語り始める。4月24日公開の「白い車に乗った女」は。謎だらけの幕開けで一気に引き込む。ドギョンによれば、自分は作家で、姉の暴力的な婚約者から2人で逃げてきたという。だが、