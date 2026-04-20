思わず笑ってしまう姿になったわんこが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破し、「笑いが止まらないw」「思ってた以上に落ち武者」「唯一無二のカットで可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬のトリミングで『部分的に残して、全体を短くして』とオーダーした結果→衝撃的な『仕上がり』】 トリミングに連れて行ったら… TikTokアカウ