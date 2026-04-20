ワンコを担いで移動できるグッズを購入したので、さっそく使ってみたら…？ワンコの表情に、爆笑する人が続出しています。 【動画：非常時のために『犬を背中に担げるグッズ』を導入→試しに使ってみたら…哀愁漂う『感情を失った表情』】 ワンコを担げるグッズを使ってみたら… TikTokアカウント「2176000428.01」に投稿されたのは、柴犬の「はる」くんが犬用のリフトハーネスを装着した時の様子。犬の全身をサポ&#