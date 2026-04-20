どうして寺地はるなの小説は、静かに心に沁みこんでいくのだろう。寺地作品を読むたびに、そんなことを考えてしまう。本書もそうだ。ページが進んでいくにつれ、物語が染み入り、心の中の柔らかな部分に落ち着く。きっといつまでも、そこから動くことはない。そういいたくなる作品である。 参考：恋愛とミステリを高いレベルで融合させた傑作綾崎隼『愚者たちの箱舟』の深い企み 主人公の鳴海は四十五歳。五年前から