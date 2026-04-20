中学生がトイレで卵を産む？衝撃的な冒頭から始まる漫画『エゴ』が、X上で12万いいね、1000万インプレッションと大きな反響を呼んだ。 【漫画】『エゴ』を読む 「鳥人間」という奇想天外な設定で描かれるのは、巣立ちを前にした娘と、かつて飛べなかった母の物語。本作について、作者のおあーさん（@aku_torg）に話を聞いた。（小池直也） ――SNSでは12.7万いいね、1000万インプレッションを獲得してい