札幌市南区にある滝野すずらん丘陵公園の夏営業が始まり、早速、多くの家族連れなどで、賑わいを見せていました。春の日差しに包まれた、滝野すずらん丘陵公園です。園内の雪もすっかり解けたことで きのうから夏の期間の営業が始まり、ほぼすべての施設や遊具を利用できるようになりました。ことしのゴールデンウィークは親子で楽しめるクラフト体験教室などイベントも多数開催されるということです。豊かな自然を満