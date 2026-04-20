ウクライナの首都キーウで男が銃を発砲し、6人が死亡、14人がけがをしました。当局はテロ事件として捜査しています。ウクライナ当局によりますと、18日夜にキーウ市内で男が通行人に向けて発砲し、その後、近くのスーパーマーケットに立てこもり、人質を殺害しました。警察は約40分にわたり説得を続けましたが男は応じず、突入した特殊部隊に射殺されました。この一連の事件で6人が死亡、14人がけがをしました。地元メディアにより