全国へとつながる陸上の県中部高校選手権大会が２４日に草薙総合運動場陸上競技場で開幕する。男子１００＆２００メートルに静岡市立の伴野智星（３年）が出場。昨夏の全国総体２００メートルで予選通過しながらタイム決勝直前に左太もも肉離れを発症。応急処置して強行出場したが、大きく離れてゴールした男が高校ラストイヤーに雪辱を期す。静岡期待のスプリンターが全国総体への第一歩となる大会に挑む。短距離専門で得意は