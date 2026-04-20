秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、がん患者などによる「第九」のチャリティーコンサートを鑑賞されました。19日午後2時ごろ、紀子さまと佳子さまは、豊島区の東京芸術劇場コンサートホールに到着されました。佳子さまが、このコンサートに出席されるのは初めてです。コンサートではがん患者や家族、医師など約200人がベートーベンの交響曲第9番「歓喜の歌」の合唱を披露し、演奏が終わるとお二人は笑顔で数分間にわたり拍手を