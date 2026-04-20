女優藤原紀香（54）が19日、横浜市で開催された「JJ50th Anniversary Fest2026」に出演した。藤原は、ファッションショーのトップバッターとして黒のミニドレスでランウエーを歩き、観客を沸かせた。90年代にJJ専属モデルだったが「水着の撮影をバンバンしていた時代でした。ニューカレドニアへ撮影に行ったり、キラキラした思い出ばかりです」と振り返った。女優賀来千香子は、白のスーツスタイルでさっそうと登場した。専属モデ