ナチュラルに盛れるカラコンとして人気のエバーカラーから、ついに乱視対応タイプが登場♡待望の「エバーカラーワンデートーリック」は、デザイン性と機能性を両立し、乱視ユーザーでも快適におしゃれを楽しめる新アイテムです。毎日使いやすいカラー展開で、自然な透明感のある瞳を叶えます。 ナチュラルに盛れる人気カラー 今回の新作は、日常使い