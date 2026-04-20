◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)19日の巨人戦でプロ初先発を迎えた、ヤクルトのドラフト4位ルーキー・増居翔太投手。5回1失点の好投に、オスナ選手の逆転弾もあり、プロ初勝利をあげました。試合後のインタビューでは「なかなか最初の一歩っていうのは難しいと思いますし。後ろからいくピッチャーも、守る野手もやりづらい中でこうやって最後まで勝ちで終わってくれたので、すごくうれしい気持ち」とコメ