東京・池袋で11人が死傷した暴走事故から、19日で7年となりました。この事故は2019年4月19日、豊島区東池袋で、飯塚幸三元受刑者が運転する車が暴走し、松永真菜さん（当時31）と娘の莉子ちゃん（当時3）が死亡したほか、9人が重軽傷を負ったものです。事故発生から7年となった19日、遺族や警視庁幹部が現場を訪れ、慰霊碑に献花しました。妻と娘を亡くした松永拓也さん：時々つらくて会いたくて、押しつぶされそうになる日もある