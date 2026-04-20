急速に普及するAIは、企業の採用現場にも影響を及ぼし始めています。レバテック株式会社（東京都渋谷区）が運営するAI人事プラットフォーム『NALYSYS』が実施した「AI面接導入」に関する実態調査によると、約7割の企業が書類選考の「縮小・廃止」を検討していることがわかりました。【調査結果を見る】Al面接のメリットは？本調査は、新卒・中途採用において課題を感じている企業の担当者1625人を対象として、2026年2月にインター