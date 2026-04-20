寺島進の愛車「愛人」って？渋さと存在感ある演技で幅広い作品に出演してきた俳優・寺島進さん。そんな寺島さんは過去に自身のXで愛車を公開し、話題を集めました。そんな寺島さんが披露した一台とは、どのようなクルマなのでしょうか。2025年6月10日、寺島さんはX（旧Twitter）に「地元仲間のしんちゃんと俺の愛車の愛人くんとツーショット」と投稿しました。【画像】超カッコイイ！ 「寺島進」の「高級セダン」を画像で見る