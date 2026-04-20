◆米大リーグカブス２Ｘ―１メッツ＝延長１０回（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）メッツが敵地のカブス戦で、延長１０回にサヨナラ負けを喫し２００４年以来の１１連敗となった。虎の子の１点を守り切れない。５回にメレンデスの１号で先制。８回までカブス打線を０に抑えていたが、９回抑えのウィリアムズがコンフォートに右翼線に打たれ、右翼テーラーがクッションボールをもたつく間に一塁走者の生還を