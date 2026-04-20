「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第31節。横浜エクセレンスは、敵地・照葉積水ハウスアリーナにてライジングゼファー福岡とのGame1に臨みました。 今シーズン初となる横浜市内でのパブリックビューイングも開催され、平日ナイターながら多くの視線が注がれた一戦。プレーオフ準々決勝のホーム開催をかけた負けられない戦いでしたが、結果は83-91で敗戦