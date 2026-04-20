照葉の夜は、あまりにも厳しい現実を突きつけられる結果となりました。 2026年4月18日（土）、ホームアリーナ・照葉積水ハウスアリーナでの今シーズン最終戦。ライジングゼファーフクオカは横浜エクセレンスとのGAME2に挑みましたが、60-100という衝撃的なスコアで敗戦。ブースターへの感謝を白星で飾ることはできず、悔し涙のホームラストゲームとなりました。 【