後藤まつりが竹書房からイメージDVD『後藤まつりドキドキする？』を4月24日にリリースする。現在、グラビア界でも人気が沸騰している彼女の魅力が凝縮された一作だ。 後藤まつり ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. アイドルとしての輝きに加え、グラビアで見せる大胆な表現力が融合。見る者の鼓動を早めるその圧倒的なセクシーさは、まさにタイトル通り「ドキドキ」が止まらない