開催：2026.4.20 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 5 - 7 [カージナルス] MLBの試合が20日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとカージナルスが対戦した。 アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。 3回裏、1番 カルロス・コレア 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでアストロズ