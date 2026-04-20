この記事をまとめると ■現行の軽自動車規格は1998年に定められて以降ほぼ変更されていない ■衝突安全の視点からは軽自動車の車体も大柄になることが視野に入る ■国土が狭い日本では道路や駐車事情に適した車種が必要不可欠だ 28年間変わっていない軽自動車規格 軽自動車は、日本独自の車両規格で、税制や有料道路の通行料などに恩恵がある。現行の軽自動車規格は、車体全長が3.4m以下、全幅が1.48m以下、全高は2m以下で、エン