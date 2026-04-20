◇第80回全日本体操個人総合選手権 男子決勝(19日、高崎アリーナ)大接戦の末、橋本大輝選手に惜しくも逆転負けとなった岡慎之助選手が試合後のインタビューで、岡選手は「楽しかったです。刺激的でよかったなという」と笑顔を見せました。自身の演技について、着地の意識を普段と変えた点がよくなかったと振り返り、「いつも通りやるのがいいなと思いました」と話します。結果について聞かれると、「悔しさもありますが、2日間ミス