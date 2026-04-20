◇プロ野球セ・リーグヤクルト3ー1巨人（4月19日、神宮球場）5回に2アウト満塁の場面で巨人のマウンドに上がったのはドラフト2位ルーキーの田和廉投手です。対するはヤクルトの4番、オスナ選手。臆せずにインコースを攻めると、2球目でショートライナーに仕留めます。マウンドから少しはねるように歩いて帰った田和投手。「どこで投げてもいいバッターがそろっているのがプロ野球の世界。自分のやることは、しっかりキャッチャー