■MLBアスレチックスーホワイトソックス（日本時間20日、サター・ヘルス・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのアスレチックス戦に“3番・一塁”で先発出場。5回の第3打席で、メジャー2度目の3試合連続となるリーグ3位の8号ホームランを放った。前日の試合では7回の第4打席で、センターバックスクリーン横に飛び込む2試合連続となる7号ソロ本塁打を放った村上、ここ5戦で3発と好調。アスレチックスの先発は今季2