◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)巨人に2連勝で首位をキープしたヤクルト。池山隆寛監督が、試合後にインタビューに応じました。この日はドラフト4位ルーキー・増居翔太投手がプロ初先発。5回1失点でプロ初勝利も手にしました。池山監督は「ストレートのキレはすごくあったと思うし、空振りも取れていたので一回りは安心して見ていた」としながらも、「二回り目の先頭でフォアボールというところ、次回は気