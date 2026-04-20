【SVリーグ】広島サンダーズ 2ー3 大阪ブルテオン（4月19日・男子第22節）【映像】「絶対にモテる」チュート徳井＆塚本恋乃葉の秘蔵写真チュートリアル・徳井義実とタレント・塚本恋乃葉の高校時代のバレーボール部時代の秘蔵写真が披露されると「絶対モテる」と美男美女の“仕上がりっぷり”にファンが驚嘆する一幕があった。大同生命SVリーグ男子の第22節が行われ、レギュラーシーズン最終節で広島サンダーズがホームで大阪