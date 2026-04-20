◇ア・リーグホワイトソックス ― アスレチックス（2026年4月19日サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が19日（日本時間20日）、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5回無死一塁の第3打席で、3月の開幕3連戦以来、メジャーで2度目となる3試合連続の8号右越え2点本塁打を放った。フルスイングの豪快な一撃だった。実況が「ムーンショット」「日本のスーパースター」と評し感嘆した放物