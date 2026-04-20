「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島の持丸泰輝捕手（２４）が１軍の舞台で１３７９日ぶりにスタメン出場し、高卒７年目にして待望のプロ初安打を放った。守備でも先発・床田を懸命にリードし、新井貴浩監督（４９）も高評価。チームは完封負けで今季初の同一カード３連敗となり、借金は５に膨らむ苦しい状況だが、正捕手・坂倉に次ぐ頼もしい存在が現れた。引き締まった表情は変えず、塁上で拳を握った