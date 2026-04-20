仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第15回「姉川大合戦」が19日に放送され、血に染まった戦場で涙をこぼす小一郎（仲野太賀）の姿が描かれると、ネット上には「小一郎の心が心配」「メンタルケアが必要そう」「なかなかのトラウマ回」といった声が寄せられた。【写真】信長（小栗旬）に家康（松下洸平）が“土下座謝罪” 『豊臣兄弟！』第15回「姉川大合戦」より信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃する