ホコリ一つないピカピカの家で、“優しいお母さん”として家事も育児も完璧にしたい──そう思っても、現実はなかなかうまくいかないものです。「家事も育児も完璧な母」を持つ筆者の友人が、子育て中に感じた“母とのギャップ”に悩んだエピソードを紹介します。 私の母は「完璧なお母さん」 私の母は、完璧な人でした。 家の中はいつもきれい。それは私が結婚して家を出た今も続いており、実家はいつ見てもホ