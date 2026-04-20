ファーム・リーグプロ野球、巨人の石塚裕惺内野手が19日、ファーム・リーグの楽天戦で3ランを放った。ファンからは「誠也みたいなフォロースルー」「ホンモンやね」と賛辞が相次いでいる。3回無死一、二塁で打席に立った石塚は変化球を強振。鋭い打球が左翼フェンスを軽々と越えた。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントは、「期待しかない 恐るべき20歳 石塚裕惺 逆転3ランホームラン」として、実際の映像を投稿。