敵地ロッキーズ戦に先発米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に今季4度目の先発登板。5回途中7安打3失点で降板し、今季初勝利とはならなかった。3点リードを守れず。X上の米記者も今季の不安定ぶりに言及している。初回は三者凡退とするなど、3回まで相手に得点を許さなかった。しかし4回、遊撃手キム・ヘソンが打球をさばききれず先頭打者が出塁（記録は内野安打）。続く打者に死