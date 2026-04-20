『女性たちの定年後――お金・仕事・暮らしのリアル』（坊美生子 著）昨年の春に放映された月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジ）では、小泉今日子演じる59歳の主人公が定年後をどう生きるか、セミナーを受けるところから始まっていた。仕事一筋で生きてきたシングルの彼女はこの先どう進んだらいいか悩むが、同じような気持ちを抱える女性は今、少なくないだろう。男女雇用機会均等法が施行され、今年で40年。総合職