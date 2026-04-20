美空書店の店長である木嶋は、万引き犯を追跡する途中で転倒し、足を骨折してしまう。入院した木嶋のもとにショッピングモールのオーナーが見舞いに来たが……。【続きを読む】「前回、万引きがあった時も書店にいましたよね？」社労士が見つけた“意外すぎる共犯者”第17話〈後編〉へ続く〈【最終回】「前回、万引きがあった時も書店にいましたよね？」社労士が見つけた“意外すぎる共犯者”〉へ続く（河野別荘地,水生大