〈【最終回】「ちょっと、こちらへ来てくれるかな」万引き犯確保のために書店員が使った“頭脳プレイ”とは〉から続く 足を骨折した木嶋はギブスをしたまま仕事に復帰した。ヒナコは陣中見舞いに来たが、そこで新たな万引きを目撃する。すぐに書店員に知らせるが、同時に、別の怪しい人物の動きにも気がついた……。「ひよっこ社労士のヒナコ」第17話〈前編〉を読む連載は今回が最終話となります。長い間ご愛読、ありがと