伊与原 新『宙わたる教室』東京・新宿の定時制高校を舞台に、全力で「実験」にぶつかっていく生徒たちの姿と、そこで起きる奇跡を描いた青春科学小説『宙わたる教室』。NHKドラマも大きな話題を呼びました。【写真】この記事の写真を見る（2枚）文庫化にあたり、ドラマの脚本を務められた澤井香織さんに解説を寄せていただきました。重版出来と、まもなくの続編刊行を記念して、特別に全文を公開いたします。◆◆◆「火星の