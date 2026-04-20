【西日本では夜にかけてにわか雨注意】低気圧が近い西日本では朝から雲が広がり、雨の降っているところがあります。夜遅くにかけて、日差しの出る時間もありますが、急な雨に注意が必要です。折りたたみ傘があると安心できるでしょう。東海地方でも夜はにわか雨に注意が必要です。【東日本は雲多いものの初夏の暑さ】昨日と比べると関東地方や東海地方は雲が広がりやすくなりますが、25℃に迫る季節先取りの気温の高さが続きます。